Azerbaycan ile Özbekistan arasında kritik görüşme: Mirziyoyev, Esadov'la Taşkent'te bir araya geldi

Azerbaycan Başbakanı Esadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in en içten selamlarını ve iyi dileklerini Özbekistan liderine iletti. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk, stratejik ortaklık ve ittifakın genişletilmesi ve güçlendirilmesine yönelik güncel konular ele alındı. "Ekonomik İşbirliği Yılı" kapsamında ortaklaşa yürütülen verimli çalışmalar memnuniyetle kaydedildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığı ve çeşitli sektörlerdeki işbirliği projelerinin aktif bir aşamada olduğu belirtildi. Ortak Yatırım Şirketi'nin desteğiyle hayata geçirilen projelerin başarısına vurgu yapıldı. Kültürel ve insani alışverişin de aktif bir şekilde devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, hükümet düzeyinde yakın pratik işbirliğinin sürdürülmesinin, mevcut anlaşmaların uygulanmasını takip etmek ve yaklaşan üst düzey zirve için yeni girişimler üretmek açısından önemini vurguladı. Bu bağlamda, Hükümetlerarası Komisyonun bir sonraki toplantısının ve iki ülkenin Bölgeler Forumu'nun yüksek etkinliğinin sağlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu.