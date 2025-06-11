Azerbaycan Merkez Bankası enflasyonla mücadelede hız kesmiyor

Azerbaycan Merkez Bankası, Mayıs 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında refinansman faizini yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutarak, bu oranın Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesinde kalmasına karar verdi. Bu, bankanın faiz oranlarını üst üste on birinci kez değiştirmemesi anlamına geliyor. Faiz koridoru da aynı şekilde, üst sınırı yüzde 8,25 ve alt sınırı yüzde 6,25 olarak belirlendi.

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ENFLASYON HEDEFLERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın bu kararı, enflasyonun yüzde 4 artı/eksi 2 hedef aralığında seyretmesiyle fiyat istikrarına verdiği önemi gösteriyor. Nisan 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 5,6 olarak kaydedilirken, Mart ayındaki yüzde 5,9 seviyesinden hafif bir düşüş yaşandı. Gıda fiyatları yüzde 6,1 artış gösterirken, gıda dışı ürünlerde yüzde 2,2, hizmetlerde ise yüzde 7,6'lık bir artış kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Banka, enflasyon beklentilerini ve piyasa dinamiklerini yakından takip ettiğini belirtti.

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KÜRESEL KOŞULLAR VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Dışsal koşulların olumlu seyrettiği ve cari işlemler hesabının fazla vermeye devam ettiği göz önüne alındığında, emtia piyasalarındaki elverişli dinamikler de Merkez Bankası'nın kararına destek oldu. Banka, gelecekteki politika ayarlamalarını küresel makroekonomik eğilimlere ve enflasyon risklerindeki gelişmelere göre yapacağını ifade etti. Yetkililer, fiyat istikrarını sağlamanın ekonomik büyüme için temel bir ön koşul olduğunu vurguladı.