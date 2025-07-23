Azerbaycan Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı

Azerbaycan Merkez Bankası, Temmuz 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 7’ye düşürdü. Bu kararla birlikte ülke, geçtiğimiz yıl ara verdiği faiz indirim sürecine yeniden başlamış oldu. Bankanın bu adımı, 2021 sonundan bu yana uygulanan en düşük faiz oranını işaret ediyor. Kararla birlikte faiz koridorunun üst bandı yüzde 8’e, alt bandı ise yüzde 6’ya çekildi.

Bu politika değişikliğinin arkasında, enflasyondaki düşüş eğilimi ve döviz piyasasındaki istikrar yatıyor. Azerbaycan Merkez Bankası yaptığı açıklamada, mevcut para politikası duruşunun ekonomik faaliyetleri destekleyici yönde tutulduğunu vurguladı. Banka ayrıca, “çekirdek göstergelerdeki istikrarın devam ettiğini” belirtti.

ENFLASYON HEDEF ARALIĞINDA

Haziran 2025 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 6 olarak ölçüldü. Mayıs ayında bu oran yüzde 6,3 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 4,8 olarak kaydedildi. Merkez Bankası, bu rakamların yüzde 4 ±2 hedef aralığına uyduğunu ifade etti. Faiz indirim kararında enflasyonun kontrol altında seyretmesi etkili oldu.

Policymaker’lar, önümüzdeki dönemde risk dengesinin büyük ölçüde sabit kaldığını belirterek, para politikasında veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini yeniden teyit etti. Banka, ekonomik büyümeyi gözeterek faiz kararlarını güncelleyeceğini vurguladı.

DIŞ DENGE VE PARA POLİTİKASI UYUMU

Azerbaycan ekonomisinde döviz piyasaları son dönemde görece istikrarlı seyrediyor. Bu durum, para politikası için manevra alanı oluşturuyor. Uzmanlara göre faiz indirimi, kredi maliyetlerini düşürerek yatırımları artırabilir. Ayrıca, ekonomik toparlanma sürecine ivme kazandırması bekleniyor.

Bu gelişme, özellikle yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilenen reel sektör için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası’nın kararları, ilerleyen dönemlerde Azerbaycan ekonomisinin yönü açısından da belirleyici olmaya devam edecek. Banka, enflasyon verilerini dikkatle izleyerek yeni adımlarını buna göre planlayacak.