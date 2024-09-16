Azerbaycan seçimlerinin resmi sonuçları onaylandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Azerbaycan seçimlerinin resmi sonuçları onaylandı

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK), 1 Eylül'de yapılan Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuç protokolünü onayladı.

MSK'da düzenlenen toplantıya, MSK Başkanı Mezahir Penahov başkanlık etti. Toplantıda, Milli Meclis seçimlerine ilişkin resmi sonuçların yer aldığı protokol, kurul üyeleri tarafından onaylandı.

1-001.jpg

Protokole göre, seçimlerde toplam 2 milyon 395 bin 510 seçmen oy kullandı ve katılım oranı %37,24 olarak belirlendi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.

2-001.jpg

Bunun yanı sıra, 44 bağımsız aday milletvekili seçildi. Diğer partilerin kazandığı sandalyelere baktığımızda, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk ve Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi ise birer sandalye kazandı.

3.jpg

Onaylanan bu protokol, değerlendirilmek üzere Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi'nin protokolü en geç 10 gün içinde incelemesi ve onaylaması bekleniyor.

4.jpg

Azerbaycanlı seçmenler, 1 Eylül'de düzenlenen Milli Meclis seçimleri kapsamında, 7. kez sandık başına gitmiş ve 125 sandalyeli meclis için toplam 990 aday yarışmıştı.

Son Haberler
Telefon rehberi gibi adam
Telefon rehberi gibi adam
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama