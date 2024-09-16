Azerbaycan seçimlerinin resmi sonuçları onaylandı

MSK'da düzenlenen toplantıya, MSK Başkanı Mezahir Penahov başkanlık etti. Toplantıda, Milli Meclis seçimlerine ilişkin resmi sonuçların yer aldığı protokol, kurul üyeleri tarafından onaylandı.

Protokole göre, seçimlerde toplam 2 milyon 395 bin 510 seçmen oy kullandı ve katılım oranı %37,24 olarak belirlendi. Seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.

Bunun yanı sıra, 44 bağımsız aday milletvekili seçildi. Diğer partilerin kazandığı sandalyelere baktığımızda, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk ve Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi ise birer sandalye kazandı.

Onaylanan bu protokol, değerlendirilmek üzere Azerbaycan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Anayasa Mahkemesi'nin protokolü en geç 10 gün içinde incelemesi ve onaylaması bekleniyor.

Azerbaycanlı seçmenler, 1 Eylül'de düzenlenen Milli Meclis seçimleri kapsamında, 7. kez sandık başına gitmiş ve 125 sandalyeli meclis için toplam 990 aday yarışmıştı.