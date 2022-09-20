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Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:57
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Azerbaycan sınırdaki çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti
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Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmaların yaşandığı bölgede hayatını kaybederek arazide kalan Ermeni askerlerin cesetlerinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, 95 Ermeni askerin cesetlerinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı belirlendikten sonra Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla Ermenistan'a teslim edildiği bildirildi.

Ermeni askerlerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edilmesine yönelik sürecin devam edeceği kaydedildi.

Azerbaycan, 17 Eylül'de 32 cesedi Ermenistan'a teslim etmişti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 80 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu.

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