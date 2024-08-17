Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarına destek için BE-200ÇS amfibi uçağını gönderiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınabilmesi için “BE-200ÇS” amfibi uçağına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Aliyev, amfibi uçağın en kısa sürede hazırlanarak Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı ve Azerbaycan’ın Türkiye’ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede iki ülkenin her zaman birbirlerinin yanında olduğu ve destek verdiği ifade edilirken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin geleceği hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.