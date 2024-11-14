Azerbaycan Türkleri Trakya'da petrol arayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla enerji projeleri için kamulaştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Trakya bölgesinde, Edirne ve Kırklareli'nde Türkiye'de kurulu Azerbaycanlı şirkete dev arazilerde petrol araması için ruhsat verildi.

Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilen ruhsatla Edirne ve Kırklareli bölgesinde 79 bin 121 hektarlık dev bir alanda petrol araması için ruhsat tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.