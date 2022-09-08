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Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, tutuklu 5 Ermeni askerin Ermenistan’a iade edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:18
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Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti

Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
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Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında serbest bırakılarak Ermenistan’a iade edildiğini açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in girişimiyle, 31 Ağustos 2022 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Brüksel’de yapılan görüşmeler sonucunda varılan ikili anlaşmaya göre 5 Ermeni askerin serbest bırakılarak Ermenistan’a teslim edildiği bildirildi.

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