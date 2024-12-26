Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü. Flaş iddia

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yere çakılan ve 67 kişiyi taşıyan J2-8243 sefer sayılı uçağında, aralarında çocukların da bulunduğu 29 yolcu sağ kurtulurken 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçak, Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

UÇAĞIN DIŞINDA VE İÇ KISMINDA DELİKLER GÖRÜLÜYOR

Uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Uçağın dışında ve iç kısmında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ukrayna ise uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü iddia etti.

Uçağın, Rusya'ya ait bir karadan havaya (SAM) füzesi tarafından vurulma ihtimali de gündemde. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu çevreye yayılan şarapnel parçalarına ait olduğu da ileri sürülüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, havacılık güvenlik şirketi, kaza görüntülerini ve uçaktaki hasarı değerlendirdikten sonra havayollarına uyarı gönderdi .

Havacılık güvenlik firması Osprey'in baş istihbarat görevlisi Matt Borie, "Enkazın videosu ve güneybatı Rusya'daki hava sahası güvenlik ortamı etrafındaki koşullar, uçağın bir tür uçaksavar ateşiyle vurulmuş olma ihtimalini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu J2- 8243 sefer sayılı uçak, Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 3 km yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yolcu uçağında bulunan 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu uçaktan sağ çıkanlar arasından 10 kişinin Rus vatandaşı olduğu ifade edildi.