Azerbaycan uçağının düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran anlar!

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Bakü'den Grozni'ye gitmek üzere havalandıktan sonra, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş sırasında düştü. Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, olayda 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin kurtulduğunu açıkladı.

Uçakta bulunan ve şans eseri hayatta kalan bir kişi, o anları kamera kaydına aldı. Uçağın düşmeden önce ve düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar:

Düşmeden önce,

Düştükten sonra,

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu J2- 8243 sefer sayılı uçak, Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 3 km yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yolcu uçağında bulunan 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin kurtulduğunu uçaktan sağ çıkanlar arasından 10 kişinin Rus vatandaşı olduğu ifade edildi.