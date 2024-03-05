Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları Cidde'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Abdullahiyan, görüşmede ikili ve bölgesel konular ile bölgedeki mevcut durumu ele aldılar.

Ayrıca, Bayramov ve Abdullahiyan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin yeniden başlaması ve bölgedeki ulaşım hat ve koridorlarının gelişimi gibi konuları da görüştüler.

Bayramov, İranlı mevkidaşına Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış müzakereleri hakkında bilgi verirken, Ermenistan'ın bazı ülkelerce silahlandırılmasının barış sürecine tehdit oluşturduğunu vurguladı.