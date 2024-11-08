Azerbaycan Zaferi Ankara'da Kutlandı

Ankara'da, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Selam Türk'ün Bayrağına" temalı konser, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Konser, 2'nci Karabağ Savaşı'nın kazanılmasının dördüncü yıl dönümünde, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu katıldı.

Konsere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov da katıldı. Konuşan Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan'ın zaferinin dördüncü yıl dönümünü kutlarken, "Bu tarihi zafer, Şuşa'nın işgalden kurtuluşu ile taçlandırıldı. 30 yıl boyunca işgal altında kalan topraklarımız özgürlüğe kavuştu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler ise, Azerbaycan ordusunun kahramanlıklarını anarak, "44 günlük mücadele boyunca destanlar yazan ordumuz, öz topraklarımızı geri almak için büyük bir cesaret gösterdi" şeklinde konuştu. Ayrıca, Güler, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için tarihi bir fırsat bulunduğunu vurguladı. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Güler, "Kafkasya'nın dostluk ve iş birliği içerisinde bir araya gelmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.