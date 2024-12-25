Azerbaycan'da 1 günlük milli yas ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazası nedeniyle yarın 1 günlük milli yas ilan ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü. AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtildi.

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Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

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25 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 72 kişiden 25'inin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarılmıştı.