Azerbaycan'da 2025 devlet bütçesi onaylandı

Azerbaycan Milli Meclisi, 16 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda, 2025 yılına ait devlet bütçesi tasarısını tartışarak kabul etti. Tasarı, önceki değerlendirmeler sonrası yapılan değişikliklerle birlikte milletvekillerinin oyuna sunuldu.

BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİNDE ARTIŞ

Trend Haber Ajansı’nın aktardığına göre, bütçe gelir ve giderlerinde önemli bir artış bulunuyor. Değişiklikler sonucunda devlet bütçesi gelirleri 38 milyar 356 milyon manat olarak belirlenirken, giderler 41 milyar 407 milyon 600 bin manata ulaştı. Ayrıca, konsolide bütçe gelirleri 43 milyar 950 milyon 500 bin manat, giderleri ise 47 milyar 629 milyon 400 bin manat olarak öngörüldü.

Hükümet yetkilileri, bu bütçenin ekonomik büyümeyi desteklemek ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için stratejik bir rol oynayacağını belirtti. Ekonomik yatırımların artırılacağı ve sosyal projelere daha fazla kaynak ayrılacağı açıklandı.

ÜÇÜNCÜ OKUMADA KABUL EDİLDİ

Bütçe tasarısı, Milli Meclis’in üçüncü oturumunda oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Bu adım, Azerbaycan’ın 2025 yılı ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için bir yol haritası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bütçenin altyapı projeleri ve sosyal refah programlarını destekleyici bir rol üstleneceğini ifade ediyor.

Azerbaycan hükümeti, onaylanan bütçenin ülke ekonomisine uzun vadede olumlu etkiler sağlayacağını ve mali disiplinin korunacağını vurguluyor.