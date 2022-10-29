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Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:31
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Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına kardeş Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve iyi dileklerini iletti.

Gafarova, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile 99 yıl önce başlayan yolu başarıyla kat eden kardeş Türkiye'nin bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin muhteşem başarılar elde ettiğini vurgulayan Gafarova, "Türkiye'de ve Türkiye'nin katılımıyla diğer bölgelerde, özellikle de Güney Kafkasya'da hayata geçirilen büyük projeler, refah ve terakkiye hizmet ediyor. Türkiye, uluslararası arenada büyük nüfuz kazanmıştır. Türkiye'nin dış politikası, uluslararası dünyanın ihtiyaç duyduğu adalet ve dürüstlük kriterlerine dayanmaktadır. Kardeş ülkenin uluslararası sorunlara ilişkin sergilediği duruş, dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli dönemde net bir şekilde istikrar getirici rol oynuyor." dedi.

Gafarova, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi desteklerden bahsederek, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyasında da yine Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Bakü Büyükelçisi Bağcı da konuşmasında Türkiye'nin jeopolitik konumundan, stratejik öneminden, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlardan bahsetti.

Bağcı, küresel barışın teminatı olarak kurulan Birleşmiş Milletler sisteminin çatışmaları önleyemediğini, başlayan çatışmaları da bitiremediğini belirterek, "Kural temelli düzenin sarsıldığı ve bozulduğu, yeni uluslararası düzen arayışının yaşandığı bir ortamda, daha adil bir dünya için umut ve güven veren, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, adaleti merkeze alan kural temelli yeni bir küresel sisteme olan ihtiyaç her gün daha elzem hale gelmiştir. Küresel adaleti tesis etmek zorundayız. Türkiye tüm bu adaletsizliklere karşı durmaya, dünyada huzur ve refah arayışının bayraktarlığını yapmaya, 'dünya beşten büyüktür' demeye, daha aktif, barışçıl ve insani bir dış politika izlemeye devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine de değinen Bağcı, "Şuşa Beyannamesinin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 5 binden fazla kayıtlı Türk şirketi Azerbaycan'da, 3 bine yakın Azerbaycan sermayeli şirket Türkiye'de faaliyette bulunmaktadır. İkili ticaretimiz 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye haklı davasında yanında olduğu gibi azatlık sonrasında da Karabağ'ın imar ve inkişafında Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bağcı, resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.

Yaklaşık 3 bin kişinin davet edildiği resepsiyonda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

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