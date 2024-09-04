Azerbaycan'da sarma böyle hazırlanıyor ve sarma asla dağılmıyor! Sırrı çok kolay

Düzenleme: Kaynak: Kısa Dalga, Lezzet.com.tr, Youtube.com
Azerbaycan'da sarma böyle hazırlanıyor ve sarma asla dağılmıyor! Sırrı çok kolay

Siz de bu pratik ipuçlarını uygulayarak, sarmayı kolayca hazırlayabilirsiniz.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarma, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak sarma yaparken en büyük sorun, yaprakların dağılması ve sarmaların istenildiği gibi şekil almamasıdır. Ama endişelenmeyin, çünkü sarma yapmanın sırrı aslında çok kolay!

Azerbaycan mutfağının bu özgün lezzetini denemek isteyenler için Azerbaycan usulü sarma tarifini denemelerini tavsiye ederiz.

. Geleneksel lezzetleri keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek olan bu tarif, sofralarınıza farklı bir lezzet ve görüntü katacaktır.

Pişirdiğiniz lahana sarması dağılıyor mu? İşte sarmanın dağılmasını önleyen tüyoPişirdiğiniz lahana sarması dağılıyor mu? İşte sarmanın dağılmasını önleyen tüyo

Malzemeler

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200 gr dana kıyma
100 gr kuzu kıyma
70 gr baldo pirinç
Üzüm yaprağı
3 adet soğan
Tuz
Karabiber
Yarım demet dereotu
3 yemek kaşığı kuru nane
2 diş sarımsak
70 gr tereyağı

Sunum için:

Yoğurt veya sarımsaklı yoğurt

Nasıl Yapılır?

Soğanı ve sarımsakları mutfak robotundan geçiriyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz.
Kıymaları, soğanı, yeşillikleri, pirinci, tuz ve karabiberi bir kaba ilave edip, iyice yoğuruyoruz.
Yaprakları yıkayıp, tuzunu iyice çıkarıp tek tek tezgaha açıyoruz.
Bir yaprağa iç harçtan ortalama 10 gr koyup sarıyoruz.
Hazırlanan sarmaları tencereye dizip, yarım su bardağı kaynar su ekliyoruz.
Yaprakların pişip yumuşamasına yakın içerisine tereyağı ekliyoruz. Sarmalar yağa düşünce ocağı kapatıyoruz.
Sade veya sarımsaklı yoğurtla sunuyoruz. Afiyet olsun.

Kaynaklar: Kısa Dalga, Lezzet.com.tr, Youtube.com

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