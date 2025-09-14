Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!

Düzenleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan'ın (58), önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi.

Rusya’dan düşürülen Azerbaycan uçağı için tazminatRusya’dan düşürülen Azerbaycan uçağı için tazminat

Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Son Haberler
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Kaya Çilingiroğlu'nda Icardi'ye olay sözler
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Azerbaycan'da silahlı saldırı girişimi!
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak
Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak