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Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı

Azerbaycan’daki bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “Kardeş Kömeği” platformunun organizasyonunda toplanan battaniye, giysi ve temel kuru gıda malzemelerinin yüklendiği 4 TIR Adıyaman’ın Kahta ilçesine ulaştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 04:51
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Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı

Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Azerbaycan'dan Adıyaman'a gönderilen 4 yardım TIR'ı depremzedelere merhem olmaya devam ediyor.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan halkının depremzedeler için seferber olduğunu ve Kahta’da konteyner kent kurmak istediklerini söyledi.

Başkan Hüseyin Büyükfırat, şöyle konuştu 

“Azerbaycan halkı şu anda bu depremzedeler için adeta seferber olmuş durumda. Şu anda onlarca yardım tırı yolda. Bazı yardım tırlarımız Maraş, Adıyaman ve diğer bölgelere ulaşmış durumda. Bugün için Kahta’ya 4 tane gıda ağırlıklı tırımız geldi. Azerbaycan halkının göndermiş olduğu bu yardımlar bizzat burada. AFAD koordinasyon merkezimize koordineli bir şekilde yerine ulaşmış oldu. Bugün buraya gelen gıda ürünleri de burada bu mekanda günlük 15 bin kişiye sıcak yemek yapılan yere teslim ettik. Ayrıca Azerbaycan halkının yardımlarıyla yine battaniye diğer ürünler de var. Azerbaycan'da oluşturulmuş olan bir platform var. Kardeş Kömeği Platformu büyükelçimizin öncülüğünde kurulmuş. Oradaki bütün sivil toplum kuruluşlarının beraber gönderdiği yardımlardır bunlar. Ayrıca Kahta'da konteyner kent kurma planımız da var." (İHA)

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