Azerbaycan'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin taziye mesajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyeva mesajında, "İstanbul'da meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizi derinden üzdü. Acınızı paylaşıyor, size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova bir mesaj yayınlayarak taziyelerini iletirken Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Başsavcı Kamran Aliyev ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'ya mesajla taziyelerini iletti.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da saldırıya ilişkin yayınladığı mesajında, "Türkiye'ye karşı yönelen hiçbir saldırı ülkenin ve Türk milletinin dik duruşunu yıldıramaz, azim ve kararlılığını düşüremez. Can Türkiye'mizin yanındayız." ifadelerini kullandı. (AA)