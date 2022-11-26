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Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:50
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Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
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AA'da yer alan haberde, Hasanov, Akar ve Güler'e gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidini etkisiz hale getirmek ve sivilleri terör saldırıları ve tehditlerinden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü bölgede, şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve sizi tüm gücümüzle destekliyoruz."

Mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

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﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
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