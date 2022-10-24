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Rus devlet televizyonundaki Azerbaycan karşıtı yayının ardından Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ notası

Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:15
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Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ notası

Rus devlet televizyonundaki Azerbaycan karşıtı yayının ardından Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ notası
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Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

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