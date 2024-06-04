Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen uçak kazasında şehit olan iki Türk pilot için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Kazanın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan test uçuşu için havalanan uçağın düşmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'de meydana gelen uçak kazası haberinden büyük üzüntü duyduk. Kazada hayatını kaybeden pilotların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Hv.Plt.Alb. Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb. Gökhan Özen şehit olmuşlardır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.