Azerbaycan’ın dış ticaret fazlasında keskin düşüş

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi’nin verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 azalarak 43 milyar 109,55 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu süreçte ihracat, %22,8 oranında azalarak 24 milyar 337,86 milyon dolara düştü. Buna karşılık ithalat %18,7 artış göstererek 18 milyar 771,69 milyon dolara ulaştı. İhracatta yaşanan düşüş, enerji fiyatlarındaki gerileme ve uluslararası piyasalardaki durgunluk ile ilişkilendirilirken, ithalattaki artışın temel nedeni olarak iç tüketim talebindeki yükseliş gösterildi.

Dış ticaret dengesine bakıldığında, Azerbaycan'ın toplam dış ticaret fazlası 5 milyar 566,17 milyon dolar olarak kaydedildi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %64 oranında, yani yaklaşık üçte iki oranında azalma anlamına geliyor.

Ekonomistler, bu düşüşün Azerbaycan ekonomisinin enerjiye bağımlılığından kaynaklandığını ve ticaret dengesi üzerinde etkili olabilecek ekonomik çeşitlendirme stratejilerinin önemini vurguluyor. Ayrıca, ithalat artışının yerli üretim üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Bu veriler ışığında Azerbaycan, ekonomik yapısını güçlendirmek ve dış ticaret dengesini korumak için daha geniş kapsamlı reformlara ihtiyaç duyuyor. Özellikle enerji dışı sektörlerde üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından kritik görülüyor.