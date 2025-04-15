Azerbaycan’ın gururu Turan Manafzade Trabzon'da konser verecek

Kaynak: AA
Azerbaycan’ın gururu Turan Manafzade Trabzon'da konser verecek

Azerbaycan’ın onur sanatçısı ve piyanist Turan Manafzade, 17 Nisan’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sanatçı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı’nın, 15-22 Nisan arasında düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında konser verecek.

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1991 yılında Bakü’de doğan Manafzade, ünlü Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist İslam Manafov’un kızı . Orkestra şefliği ve piyanistlik alanlarındaki yeteneklerini sergileyen Manafzade, bugüne kadar Azerbaycan, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsviçre, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve Özbekistan’da pek çok başarılı konsere imza attı.

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