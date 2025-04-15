Azerbaycan’ın gururu Turan Manafzade Trabzon'da konser verecek

Sanatçı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı’nın, 15-22 Nisan arasında düzenlediği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında konser verecek.

1991 yılında Bakü’de doğan Manafzade, ünlü Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist İslam Manafov’un kızı . Orkestra şefliği ve piyanistlik alanlarındaki yeteneklerini sergileyen Manafzade, bugüne kadar Azerbaycan, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsviçre, Gürcistan, Türkiye, Romanya ve Özbekistan’da pek çok başarılı konsere imza attı.