Azerbaycan müziğinin derin köklere sahip formu muğam, usta-çırak geleneğiyle nesilden nesile aktarılarak günümüzde de sahnelerde yaşatılıyor. Muğamın önde gelen temsilcilerinden Kasımov, kızı Fergana Kasımova ve sanatçı Merd, CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.Alim Kasımov, konser öncesi muğamın manevi derinliğini, kuşaklar arası geçişini, farklı müzik kültürleriyle etkileşimini ve kendi müzik serüvenini anlattı.

Kasımov, müziğe sistematik bir eğitimle değil, zamanla doğal bir eğilimle yöneldiğini belirtti.Kasımov, "Çocukluğumdan beri, nerede denk geldiyse çaldım, söyledim. Görenler bana bu sanatın peşinden gitmemi söyledi. Farklı yerlerde çalıştım, emekçilik yaptım, şoförlük yaptım." ifadesini kullandı.Sonrasında müziğin hayatındaki konumunu kesinleştirdiğini belirten Kasımov, "En sonunda baktım ki başka bir şey olmuyor, geldim ve müzik okuluna girdim, oradan başladım." dedi.Muğamın gizemini okulda keşfetmeye başladığını söyleyen Kasımov, muğamın sıradan bir müzik türü olmadığını vurguladı.Kasımov, muğamın ancak içten dinlenip hissedilerek kavranabileceğini belirterek, "Muğamı anlatmak için onu maneviyat kulağıyla dinlemek gerekir. Bu bir sufi, derviş halidir. Bu, Allaha doğru giden bir yoldur. Ben böyle anlıyorum. İnsanı temizleyen bir müziktir." diye konuştu.Bu geleneğin usta-çırak ilişkisiyle sürdürüldüğünü belirten Kasımov, eğitimde öğretmenin söylediklerini öğrencinin tekrarlayarak öğrendiğini anlattı.Muğamın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girişinin yoğun konser dönemlerinden sonra gerçekleştiğini vurgulayan Alim Kasımov, özellikle Avrupa'daki önemli sahnelerde verdikleri konserlerin bu başarıya katkı sağladığını ifade etti.

'BU GELENEĞİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Muğamın Azerbaycan'da canlı bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğüne işaret eden Kasımov, şunları kaydetti: "Şu anda gençler ve yeni kuşaklar arasında muğama ilgi var. Hem enstrüman hem de vokal alanda muğam icra eden çok iyi gençler yetişiyor. Ustalarımız var, bu geleneği devralacak bir genç kuşak da geliyor. Belli bir dinleyicisi var. Biz de bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Muğam düğünlerde de dinleniyor, söyleniyor. Konserlerde muğamı farklı müzik türleriyle bir araya getiriyoruz. Bu yaklaşım muğamın yapısından kaynaklanıyor. Bizim muğamımız öyle bir yapıya sahip ki bütün müziklerin içinde uyarlanabilir. Hamur gibi bir şeydir. Hangi müziğin içine koyarsanız koyun, orada yine bizim muğamımız vardır. Muğamın ritmi diğer müziklerle uyum sağlar."

Bu yaklaşımın sahneye yansıdığını belirten Kasımov, Azerbaycan'da ve yurt dışında çeşitli müzisyenlerle ortak performanslar gerçekleştirdiklerini, kayıtlar yaptıklarını aktardı.Ankara konserine de değinen Kasımov, şehre ilk kez yaklaşık 40 yıl önce Fransız Konsolosluğu davetiyle geldiğini, ancak bu daveti Türk kardeşlerinden beklediğini vurguladı.

Genç sanatçılara tavsiyede bulunan Alim Kasımov, müzik yolculuğunun manevi temeller üzerine kurulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hafif müzik daha sonra gelebilir ama başlangıç halk müziği, muğam ve manevi değerlerle olmalı. Ondan sonra seçimi de, yolu da, ilmi de, sanatı da, sesi de zamanla kendini gösterir. Bu müzik, biraz düşünce ister, biraz da ruh hali ister. Bu yüzden dinleyicisi az olur ama nitelikli olur. O nitelikli dinleyicilere sağlık diliyorum, gelecekteki dinleyicilere uğurlar diliyorum.""Herkes muğam okuyamaz"

Fergana Kasımova ise bebekliğinden itibaren muğam sesleriyle dolu bir ortamda büyüdüğünü, çocukluğunun muğamla iç içe geçtiğini ifade etti. Kasımova, "Yani bir çocuk nasıl büyürse, bir sesi taklit ederek, annesinin sesini ya da dedesinin sesini duyarak büyür. Ama benim için o seslerin arasında farklı bir ses vardı, muğam sesi. Babam tar çaldığında ağladığımı anlatır." sözlerini sarf etti.Muğamın insanın varoluşuyla bağlantılı bir ses olduğunu vurgulayan Kasımova, "Muğam var olan bir şeydir. Biz olsak da olmasak da bizden önce de vardı. Belki de kainatın kendi sesidir. Herkes muğam okuyamaz çünkü bunun Allah tarafından insana yazılmış olması gerekir." dedi.Muğamın gazel temelli yapısının söz ile sesi ayrılmaz kıldığını belirten Kasımova, bu bütünlüğün icrayı mümkün kıldığını aktardı.Babası Alim Kasımov ile sahne paylaşmanın kendisi için bir yol haline geldiğini söyleyen Kasımova, bu ortaklığı "İki canda bir ruh ya da bir muğamın iki ruhta seslenmesi gibi" ifadeleriyle tanımladı.Baba-kız arasındaki sevgi ve güvenle yaklaşık 35 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Kasımova, muğamın dünyada eksik olmamasını ve dinleyici sayısının artmasını diledi."

'DOĞU, BATI VE AVRUPA MÜZİĞİNİN DENGELİ BİR BULUŞMASI'

Azerbaycanlı sanatçı Ferid Merd ise Türkiye'deki sahne deneyimlerinden sonra Azerbaycan'da kendi bestelerine odaklandığını belirtti.Alim Kasımov'la tanışmasının özel bir anlam taşıdığını, bu işbirliğinin rüyadan gerçeğe dönüştüğünü anlatan Merd, "Alim Bey, Azerbaycan'ın yaşayan bir müzik efsanesi. Her müzisyenin hayalidir onunla aynı sahneyi paylaşmak. Ben bir gece rüyamda Alim Bey'le konser verdiğimi gördüm. Ertesi gün de 'Ben arayacağım' dedim ve gerçekten kısmet oldu." diye konuştu.Konserlerde farklı müzik kültürlerini birleştirmeyi amaçladıklarını belirten Merd, "Biz konserleri birkaç müzik kültürünün armonisi olarak düşünüyoruz. Ben Türk sanat müziği ve İtalyan opera çizgisinden geliyorum. Alim Bey ve Fergana Hanım da Azerbaycan muğamıyla bunu tamamlıyor. Doğu, Batı ve Avrupa müziğinin dengeli bir buluşması oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müziğin bir halkın en değerli miraslarından biri olduğunu belirten Merd, bu mirası nitelikli şekilde gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini, dinleyicilerin saf ve kaliteli müzikle buluşmasının önemini vurguladı.