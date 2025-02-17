Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Kaynak: DHA
Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği’nin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığı belirtildi. Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın iş birliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir.”

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