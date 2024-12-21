Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.

afad.jpg

Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Son Haberler
New York borsası haftanın son gününde yükselişle kapandı
New York borsası haftanın son gününde yükselişle kapandı
Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı
Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı
2025 bütçesi TBMM'de kabul edildi
2025 bütçesi TBMM'de kabul edildi