Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2024-12-21
Saat:02:01:49 TSİ
Enlem:39.86611 N
Boylam:45.92028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hCFHWhqppK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.