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Azerbaycanlı Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu Türkiye'deki deprem konuşması

Azerbaycan'ın en büyük üçüncü kenti Sumgayıt’ta bir okulda müdürlük yapan soyadı öğrenilemeyen Bahşeyiş Hoca, Türkiye'deki deprem nedeniyle okul öğrencilerine duygu dolu bir konuşma yaptı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:59
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Azerbaycanlı Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu Türkiye'deki deprem konuşması

Azerbaycanlı Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu Türkiye'deki deprem konuşması
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Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu konuşma, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Bahşeyiş Hoca konuşmasında Karbağ savaşlarından da söz ederek öğrencilerine Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet olduğunu anlattı.

Bahşeyiş Hoca "Benim aziz balalarım, Biz Türk'üz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Biz Türkiye'yleyiz. Azerbaycan-Türkiye" diyerek öğrencilerinde “Azerbaycan-Türkiye” sloganı attırdı.

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