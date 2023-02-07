Azerbaycanlı Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu Türkiye'deki deprem konuşması

Bahşeyiş Hoca’nın öğrencilerine yaptığı duygu dolu konuşma, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Bahşeyiş Hoca konuşmasında Karbağ savaşlarından da söz ederek öğrencilerine Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet olduğunu anlattı.

Bahşeyiş Hoca "Benim aziz balalarım, Biz Türk'üz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Biz Türkiye'yleyiz. Azerbaycan-Türkiye" diyerek öğrencilerinde “Azerbaycan-Türkiye” sloganı attırdı.