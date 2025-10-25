İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği (İSTAD) Kadın Kolları, Eskişehir’e yönelik bir kültür gezisi organize etti. Dernek üyelerinin talebi üzerine düzenlenen geziye 16 kişilik bir grup katıldı. Eskişehir’in tarihi ve turistik mekanlarını keşfeden dernek üyeleri, şehrin kültürünü yakından tanıma fırsatı bularak keyifli anlar yaşadı.



"ESKİŞEHİR BİR EĞİTİM VE YETİŞME ŞEHRİ"

Geziye ilişkin konuşan İSTAD Kadın Kolları Başkanı Nebahat Ayrım Kirman, "Şu an 16 kişilik bir grubumuz var. Eskişehir deyince, burası bir eğitim şehri. Yani çok öğrencimiz, üniversite öğrencileri burada okuyup yetişiyor; burası bir yetişme şehri. Zaten ben Eskişehir’e çok yabancı değilim. Kardeşim burada yerleşik olduğu için sık sık geldiğim bir şehir. Havasıyla ve her türlü turistik yerleriyle gayet güzel bir şehir. Merkezi bir yer. İstanbul’a, Ankara’ya, her yere yakın bir şehir ve Eskişehir’i seviyoruz. Eskişehir’in de hakikaten kültürümüze katkı sunacağı böyle güzel yerleri var" dedi.



"ESKİŞEHİR ÇOK SAKİN BİR ŞEHİR"

Eskişehir’de bulunmanın mutluluğunu aktaran Kader Topçu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Zengin tarihi geçmişe sahip Eskişehir’i gezmekten dolayı çok mutluyuz. İstanbul’da ki aşırı trafik yoğunluğu burada yok. Çok sakin bir şehir. Bir de böyle tarihi bir havası var. Şu anda Balmumu Müzesi’ni gezdik. Oradaki yapılan eserler birebir canlı gibi duruyor. Yani içeride çok gurur verici bir gezi yaptım, mutluyum" ifadelerini kullandı.