Azerbaycanlı Kerem Aktürkoğlu Türk kulüplerinin radarında

Azerbaycan’ın genç futbolculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan Neftçi PFK takımında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murad Mammadov, yaklaşan transfer döneminde Türk kulüplerinin radarına girdi.

TÜRK TAKIMLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un dikkatini çeken genç futbolcuyu Antalyaspor’un da takibe aldığı belirtildi. Mammadov’un 2019 yılında Trabzonspor’un altyapısında denemeye alınıp beğenildiği fakat o dönem 13 yaşında olmasından dolayı ailesinin onu Trabzon’da bırakmak istememesiyle Azerbaycan’da top koşturmaya devam ettiği öğrenildi.

STİLİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BENZİYOR

Kerem Aktürkoğlu’na benzeyen oyun stiliyle dikkat çeken futbolcunun da Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Genç futbolcu, Azerbaycan Premier Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Azerbaycan’ın genç milli takımlarının tüm yaş kategorilerinde oynayan Mammadov, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.

Öte yandan Mammadov, Azerbaycan uyruklu olması sebebiyle Türkiye’de bir kulübe transfer olduğu takdirde yabancı kontenjanından sayılmayacak.