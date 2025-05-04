Azerbaycanlı milletvekili Rusya'ya girişi yasaklandı

Kaynak: AA
Azerbaycanlı milletvekili Rusya'ya girişi yasaklandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Rusya'nın bu kararını dostane olmayan bir adım olarak değerlendiriyoruz ve Rusya'nın konuya ilişkin tutarlı açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycanlı milletvekili Azer Badamov'un Rusya'ya girişinin engellenmesini, dostane olmayan bir adım olarak değerlendirdiklerini ve konuya ilişkin tutarlı açıklama beklediklerini bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Astrahan Valiliğinin daveti üzerine Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Moskova'ya giden heyette yer alan milletvekili Badamov'un Rusya'ya girişinin engellendiğini belirtti.

Gelişme üzerine Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla derhal Rusya Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildiğini aktaran Hacızade, konunun araştırılacağını söyleyen Rus yetkililerin, kararın gerekçesini açıklamadığını kaydetti.

Hacızade, "Rusya'nın bu kararını dostane olmayan bir adım olarak değerlendiriyoruz ve Rusya'nın konuya ilişkin tutarlı açıklama yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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