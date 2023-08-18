Azerbaycanlı spikerin Muleka'nın attığı gole tepkisi gündem oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaştı.
Rövanş maçında 2-1, toplam skorda Neftçi Bakü'yü 5-2'lik skorla eleyen Beşiktaş, adını play-off'a yazdırdı.
Siyah beyazlı ekibin gollerini Aboubakar ve Muleka attı.
Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.
Bu maçta Azerbaycanlı spikerin Muleka'nın attığı gole tepkisi çok konuşuldu.
Spikerin konuşması sosyal medyada gündem olurken, Muleka'nın düşe kalka attığı gole, "Muleka yıkılır, kalkır topu götürür ve gol vurur. Bu seviyede karşılaşmalarda böyle top bırakma olmaz." tepkisini verdi.