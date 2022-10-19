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İlk kez yapılan bir ameliyatla hayata tutundu

Kısmi felç geçiren 57 yaşındaki Abdullah Demirtaş, Şırnak’ta ilk kez Azeri doktor tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:28
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Azeri doktorun yaptığı şah damarı ameliyatıyla hayata tutundu

İlk kez yapılan bir ameliyatla hayata tutundu
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Şırnak’ta yaşayan emekli Abdullah Demirtaş, sağ kolundan kısmi felç geçirdikten sonra Mardin ve Cizre'de birkaç merkeze gitti. Ancak verilen ilaç tedavileri sonuçsuz kaldı.

Demirtaş, Şırnak Devlet Hastanesi'nde, 1 yıldır görev yapan Azeri Kalp Damar Cerrahisi uzmanı doktor Sanan Hüseynov'a gititğinde talihsiz kaderini yenecekti

Şah damarında yüzde 80 tıkanıklık tespit edilen Demirtaş, Şırnak'ta ilk defa yapılan ve 2 saat süren şah damarı ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Demirtaş, "Hafif felç geçirdim. Cizre'ye, Mardin'e gittim ilaç verdiler bana. '6-7 ay kullanacaksın ve iyileşeceksin' dediler. İyi olmadım. Doktora geldim, 'ameliyat gerekli' dedi. Ben de ameliyat oldum. Allah'a şükür ameliyat çok iyi geçti. Şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

“KİLOMETRE UZAKLARA GİTMELERİNE GEREK YOK"

Şırnak'ta ilk defa yapılan şah damarı ameliyatıyla hastaların artık 300-500 kilometre uzaklara gitmelerine gerek kalmadığını belirten Dr. Hüseynov, şöyle konuştu:

"Damar ameliyatlarını ister batında, ister karında, ister bacaklarda ister şah damarlarında olsun yapmaya başladık. Şah damarı ameliyatı daha önce Şırnak'ta yapılmamış. Bu ameliyatın yapılacağı en yakın yer Diyarbakır'dı. Abdullah beyin yapılan tetkiklerinde şah damarının yüzde 80'inin tıkalı olduğunu gördük. Biz burada ameliyat hazırlıklarını yaptık. 2 saatte şah damarı ameliyatını başarılı bir şekilde icra ettik. Hastayı 1 gün yoğun bakım, 2 gün de servis takibinden sonra sıkıntı görmeyince taburcu ettik. Ameliyat çok başarılı oldu. Damarları gayet açık. Hastalarımızı böyle mutlu görünce ekip olarak bizler de mutlu oluyoruz."

İHA

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