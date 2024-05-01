Azeri kızın dans yeteneği görenleri büyüledi

Dans kursunda gösterdiği yetenekle izleyenleri adeta büyüleyen küçük kız, sosyal medyada gündem oldu. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde dans eden ve adeta sahneyi büyüleyici bir performansla aydınlatan Şirin Nuray isimli Azerbaycanlı çocuğun yetenekleri kısa sürede viral hale geldi.

Dans etme tutkusuyla dolu olan Şirin Nuray, gittiği dans kursunda becerilerini sergileyerek hayranlık uyandırdı. Yerel bir müzik eşliğinde dans eden minik yetenek, izleyenlerin gözlerini kamaştırdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.