Azeri kızın dans yeteneği görenleri büyüledi

Kaynak: Haber Merkezi
Azeri kızın dans yeteneği görenleri büyüledi
Gittiği dans kursunda hünerlerini sergileyen küçük kız, izleyenlerin takdirini kazandı.

Dans kursunda gösterdiği yetenekle izleyenleri adeta büyüleyen küçük kız, sosyal medyada gündem oldu. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde dans eden ve adeta sahneyi büyüleyici bir performansla aydınlatan Şirin Nuray isimli Azerbaycanlı çocuğun yetenekleri kısa sürede viral hale geldi.

Dans etme tutkusuyla dolu olan Şirin Nuray, gittiği dans kursunda becerilerini sergileyerek hayranlık uyandırdı. Yerel bir müzik eşliğinde dans eden minik yetenek, izleyenlerin gözlerini kamaştırdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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