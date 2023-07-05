Azeri şarkıcı Aslı Alizade'ye ikinci gözaltı şoku

Azeri şarkıcı Asya Alizade'ye ikinci gözaltı şoku. Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Mayıs ayında gözaltına alınan Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre, Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan Mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi. Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi. Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade bu şartı yerine getirmedi. Alizade bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Alizade'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.