Azılı kadın hırsızlar yakalandı

Kaynak: İHA

Küçükçekmece’de hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurması sonucunda yakalandı. 171 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kadın şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında F.K. ve A.A. isimli 2 kadını şüphelenerek durdurdu. Şüphelilerin sorgulamasında F.K.’nin 3 ayrı dosyadan adli makamlar tarafından arandığı belirlendi.

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Şüphelinin geçmiş tarihlerde toplam 56 farklı evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarına karıştığı öğrenilirken, 171 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden A.A. hakkında yapılan sorgulamada ise 30 farklı evden hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi. 2 kadın yakalanarak gözaltına alınırken, F.K. emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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