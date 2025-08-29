Azimli öğrencinin başarısı gıpta ettirdi! Bir yandan yardım, diğer yandan ders

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Mert Yıldırım, çocuk yaşta arıcılık ve yabancı dillere olan ilgisiyle büyüdü. Ailesine arıcılık, küçük çapta hayvancılık ve bağ bahçe işlerinde destek olurken bir yandan da mütercim olma hayalini sürdürdü.

Yoğun arıcılık işleri arasında derslerine odaklanmayı ihmal etmeyen Yıldırım, üniversite sınavında yeterli başarıyı sağlayarak Trabzon Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek amacına ulaşan Yıldırım, üniversite eğitiminin yanı sıra, ara tatillerde yine ailesine destek olmayı planlıyor.

Üretimle geçen bir çocukluğun kendisine çok şey kattığını dile getiren Yıldırım, "Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çemişgezek ilçesinde tamamladım. Babamla birlikte arıcılık ile bağ bahçe işleri yapıyoruz. Ancak çocuk yaşlardan itibaren mütercimliğe merak saldım. Yabancı dile karşı yoğun merakım var.

Benim için arıcılık bir yaşam biçimi, tercümanlık ise hayalim. İkisini de hayatımda sürdürmek istiyorum. Hem arılarla hem de kelimelerle, dillerle uğraşmak istiyorum. Hayalimi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Trabzon Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü kazandım. Babama arıcılıkta ve bağ bahçe işlerinde desteğimi sürdüreceğim. İnşallah hem okuyacağız hem de üreteceğiz" dedi.

Oğlunun başarısı ve hayallerinin peşinden koşmasının büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Rıza Yıldırım ise "Arıcılıkla uğraşmaktayım. Oğlumun bize her konuda çok büyük destekleri var. Küçük yaşta yabancı dile ve çevirmenliğe çok merakı vardı. Hayali gerçek oldu. Bu hayali gerçekleştiği için çok memnunuz ve çok mutluyuz.

Oğlumun arıcılık konusunda bana çok büyük destekleri var. Fakat şimdi artık o bir üniversiteli oldu. Öncelikle okuyacak, hayalini gerçekleştirecek ama bunun yanında da bize desteklerini devam ettirecek" şeklinde konuştu.