Aziz Behich eski takımına geri döndü

Editör: Barış Atakan

Uzun yıllardır ligimizde Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Aziz Behich eski takımı, Melbourne City'ye transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"HEYECAN VERİCİ"

Melbourne doğumlu olan 32 yaşındaki sol bek eski takımına tekrar katılmasıyla ilgili olarak, "Memleketime dönmek, arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak ve kalbime çok yakın bir kulüple yeni bir sezona hazırlanmak heyecan verici" dedi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu İskoçya Ligi ekiplerinden Dundee United’da geçiren Aziz Behich burada çıktığı 36 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.