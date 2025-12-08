MASUM GÖK / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Merakla beklenen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi dün yayınlandı. İddianamenin merkezinde Beşiktaş Belediyesi ve belediyenin tutuklu Başkanı Rıza Akpolat yer alıyor. Savcılık iddianameye Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün elindeki ve kontrolündeki şirketlerle kurduğu sistematiği kapsamlı bir şekilde anlatmış. İddianamede Aziz İhsan Aktaş’ın başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarından aldığı ihalelerle büyüdüğü, şirketlerin birçoğunun akrabaları ve kardeşleri üzerine yapıldığı iddianamede belirtiliyor. Ancak Aziz İhsan Aktaş’ın kamu ihalelerinde izlediği yöntem anlatılırken, sadece CHP’li belediyelerin incelenmesi, Aktaş’ın ihale kazandığı Elazığ, Isparta, Bahçelievler gibi AKP’li belediyelerle ilgili bir dokümanın iddianamede yer almaması dikkat çekti.

Savcılık Aziz İhsan Aktaş’ın yükseldiği dönemi de CHP’nin yerel seçimlerde kazandığı zaferden önce olduğunu şu ifadelerle belirtiyor:

“Aziz İhsan Aktaş, 2016 yılında sıçrayışa geçerek grup firmalarına yenilerini katmaya başlamıştır. 2015 yılında İçkale Sosyal, 2016 yılında Turkuaz İsg unvanlı firmaları örgüt bünyesine kazandırmıştır. Büyüyen iş kolu, araç ve personel sayısı ile daha büyük ihaleleri kazanmak için il belediyelerinde, büyük montanlı araç kiralama, çöp toplama ve kent temizliği ihalelerini kazanmayı hedeflemiştir.”

İTİRAFÇILIK ÇOK İŞE YARAMAMIŞ

Bilindiği üzere Aziz İhsan Aktaş bu soruşturma kapsamında itirafçı olmuştu. Birçok belediye başkanı ve belediye yöneticisi içerideyken Aziz İhsan Aktaş’ın serbest kalması büyük tepki çekmişti. İddianameyi okuduğumuzda Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olması kendisi adına çok bir şey değiştirmemiş. Savcılık suç örgütünün merkezine Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerini koymuş! Savcılık Aziz İhsan Aktaş’ın ihalelerde kamu zararı yaratılmadığı iddiasını kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Suç örgütüne ait firmaların aldığı ihalelerin birim fiyatlarına bakıldığında dikkat çekici yükseklikte olmadığı hatta bazı belediyelerin birim fiyatının altında olduğu görülebilir. Aziz İhsan Aktaş savunmasında bu hususa dikkat çekerek birim fiyatlarının düşük olduğunu, kamu zararının olmadığını, kamunun menfaati olduğunu öne sürmektedir. Ancak şüphelinin ihalelerde uyguladığı yöntem, birim fiyatları üzerinden değil araç sayısı üzerinden ihale bedelini şişirmektir. Belediyenin yaptığı araç kiralama ihalelerinde, ihtiyaç listesi belirlenmeden çok sayıda aracın kiralandığı ve tüm araçlar için aylık hak edişlerinin 30 gün üzerinden hesaplandığı görülecektir. Araçların çalışma sürelerini tespite yarayacak gps sistemi söküldüğünden bu durumda tespit yapmak mümkün olmamıştır.”

Tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat

AKTAŞ’I CHP’YE KİM GETİRDİ

CHP’de tartışılan en güncel konulardan birisi “Aziz İhsan Aktaş’ı CHP’li belediyelere kim getirdi” sorusu! 578 sayfalık iddianamede en çok bu sorunun cevabını aradım. Ancak iddianamede net bir bilgi veya ifade ile karşılaşmadım. İtirafçı ifadelerinde bu soruya ışık tutacak bir iki ifade geçiyor.

Birisinde bu dosyada da itirafçı olan Alican Abacı adlı kişinin Beşiktaş’a getirdiği ifade ediliyor. Bir başka ifadede ise CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl tarafından getirildiği söyleniyor. Ancak bu iki yüzeysel ifade de çok tatmin edici değil.

İHALELERE BAĞLANTILI ŞİRKETLER GİRMİŞ

Savcılık Aziz İhsan Aktaş dosyasında iki dayanağa yaslanmış gözüyor. Birincisi etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, diğeri ise ihale dökümanları.

İddianamenin ana gövdesini Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’nde aldığı 27 ihale oluşturuyor. Bu 27 ihalede savcılığın yapmış olduğu birinci tespit ihalelere Aziz İhsan Aktaş’ın ilişkide olduğu şirketlerin girmesi. Savcılık bu şekilde yaklaşık maliyet oluşturduklarını ve ihaleyi Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketin kazanmasının önünün açıldığını belirtiyor. Ayrıca iddianamede Aziz İhsan Aktaş’la ilişkide olan firmaların belediyedeki ihalelere verdikleri fiyat tekliflerin kullanılan imzaların o şirket yetkililerine ait olmadığını bilirkişi raporu ile tespit edildiği ifade ediliyor. Savcılık bu şirketler adına verilen tekliflerin de Aziz İhsan Aktaş tarafından verildiğini iddia ediyor. Savcılığın iddiasına göre Beşiktaş Belediyesi’nde Aziz İhsan Aktaş Suç örgütünün uyguladığı yöntem, Avcılar ve Esenyurt’ta da uygulanmış.

Aziz İhsan Aktaş

BELEDİYE BAŞKANI SORUMLU MU?

Savcılık burada ihalelerde belediye başkanının sorumluluğu var mı, yok mu tartışmasına da giriyor. Savcılık iddianamede bu tartışmaya şöyle yorum getiriyor:

“Bu bakımdan mevzuatta belediye başkanlarının sorumsuzluğuna ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Elbette belediyenin yaptığı tüm mal ve hizmet işlerine ilişkin süreci başkanın bilmesi ya da takip etmesi mümkün değildir. Ancak ilçe belediyesinin yaptığı en yüksek tutarlı çöp toplama veya araç kiralamaya ilişkin ihalelerin belediye başkanının bilgisi, gözetimi ve takibi dışında yapılması mümkün değildir. Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyesi'nin soruşturmaya konu ihale süreçleri ile ilgili alınan beyan ve yapılan tespitler dikkate alındığında bizzat içerisinde oldukları sürecin hukuki sorumluluğundan kaçınmak maksadıyla yetki devri yaptıkları anlaşılacaktır.”

SAVCILIK: KENDİ ADAMINI BELEDİYEYE SOKTU

Savcılık itirafçı ifadelerine ve memur nakillerine dayanarak Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ne Diyarbakır Bağlar’da ihalelere girerken kendisine yardımcı olan kişiyi Beşiktaş Belediyesi’ne getirdiğini de iddia ediyor:

“2020 yılından itibaren 5 yıllık süreçte Beşiktaş Belediyesi'nin en büyük müteahhidi olan Aziz İhsan Aktaş belediye içerisindeki ulaştığı güç neticesinde belediye personel yapısına müdahale edebilecek duruma gelmiştir. Çalışanı Mustafa Türkyaşar ın eşi şüpheli Leyla Türkyaşar’ın Beşiktaş Belediyesi' ne naklini sağlamıştır. Yine firmalarının Diyarbakır Bağlar Belediyesi' nde ihale aldığı dönemde Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı olan Ferit Tutşi' yi Beşiktaş Belediyesi'nin ihale birimi Destek Hizmetleri Müdürülüğü' nün başına, Gülal Erdovan Anıl'ın yerine geçmesini sağlamıştır.”

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Aktaş

BAKAN YARDIMCISI İDDİANAMEDE

Rıza Akpolat’a geçen ocak ayında yapılan operasyonda adı en çok gündeme gelen isimlerden birisi İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Aktaş’tı. Bu operasyon sonrası Mehmet Aktaş’ın İBB’de mühendis kadrosunda olan kardeşi Ahmet Aktaş’ı belediyenin iştiraki olan Beltaş’a yönetim kurulu üyesi yapması iddianamede çarpıcı ifadelerle yer aldı. Etilerde belediyenin iştiraki Beltaş’a ait arazinin Aziz İhsan Aktaş’a satılmasından önce yönetim kurulu üyesi yapılan şüphelilerden Ahmet Aktaş’la ilgili savcılık şöyle diyor:

“Her ne kadar şüpheli Rıza AKPOLAT taşınmaz satım sürecine dahlinin olmadığını belirtmişse de; gerek Önder Gedik, Ozan İş, Alican Abacı, Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun beyanlarından görüleceği üzere taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a satılması kararını bizzat kendisinin verdiği, süreci Ozan İş, Alican Abacı, Ali Rıza Yılmaz ve Mustafa Mutlu üzerinden yönettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca evrakların istenilmesi üzerine geçmişe dönük, sahte yönetim kurulu kararları ve sözde ihale evraklarını hazırlanmasının bizzat Rıza Akpolat'ın talimatıyla Mustafa Mutlu'ya hazırlatıldığı, Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş Aş' de yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlük neticesinde idari yaptırıma uğramamak, bir nevi kendini koruma altına almak için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş'ı 03.07.2024 tarihinde yönetim kurulu üyesi olarak Beltaş' a atadığı anlaşılmıştır.”

Bayer İnşaat eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

İKİTDARA YAKIN ŞİRKETLER İDDİANAMEDE

Hükümete yakın birçok şirketin ve kişinin CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda adının geçtiği, şüpheli olduğu, hatta tutuklandığını gördük. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde de iktidara yakın veya popüler isimlerin Rıza Akpolat’a rüşvet verdiği iddiası iddianamede yer aldı. Bu iddiayı dile getirenler ise Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olan Ozan İş ve Rıza Akpolat’ın Özel Kalem Müdürü olan Emirhan Akçadağ oldu. İddianamede bu isimlerin açıkça yazılması da dikkat çekti.

Bu iki ismin Rıza Akpolat’a rüşvet verdiğini iddia ettiği isim ve şirketler şöyle:

-Öz-Ak Gayrimenkul

-Mandarin Otel

-Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı

-Mesa Şirketler Grubu

-Mana İnşaat

-Polat İnşaat

-Serdar Bilgili Beşiktaş Kulübü eski başkanı

-Four Seasons Otel

-The Host Group

-Karamancı Trustik Tesisleri

-Levent Yiyecek A.Ş

Rıza Akpolat’a yakın bu iki ismin rüşvet verdiğini iddia ettiği bu kişi ve şirketler arasında AKP’ye çok yakın şirketler de var. Bunların başında Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı geliyor. Bayer İnşaat eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın çocuklarına ait. Kocadağ İnşaat da yine AKP’ye çok yakın bir şirket. İki defa gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Ozan İş, Bayer- Kocadağ ortaklığından Balmumcu’daki bir inşaatın ruhsatı için gayri resmi olarak 4 milyon dolar alınıp, Rıza Akpolat’a verildiğini iddia etti.