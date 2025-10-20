Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi Ticaret A.Ş., İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

Ayrıca aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 200 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla, 19 kişi ise ‘mağdur' sıfatıyla yer aldı.

GİZLİ TANIKLAR YİNE İDDİANAMEDE

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturmalardan hatırlanan gizli tanıklar Aktaş iddianamesinde de yer aldı.

İddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görüldü.

İddianamesi yakında çıkması beklenen İBB soruşturmasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.