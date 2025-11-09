İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li birçok belediyeye operasyon çekilmesinin dayanağı olarak Aziz İhsan Aktaş adlı iş insanına ihale verilmesi gösterilmişti.

Daha önce de bu ihalelerin bazılarının söz konusu belediyeler AKP’nin elindeyken verildiği ya da AKP’li belediyelerin de şahsın şirketlerine birçok ihale verdiği ancak herhangi bir işlem başlatılmadığı ortaya çıkmıştı.

DAVA BİLE AÇILMADI

Gazeteci Alican Uludağ, Twitterdan yaptığı paylaşımda bu iddialara bir yenisini ekledi. Uludağ’ın paylaşımına göre; Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’li Elazığ Belediyesi’nden 808 milyon TL’lik 8 ihale aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 3 uzman, ihalelerde usulsüzlükler tespit etti, rapor hazırladı. Ancak savcılık 4 aydır dava açamadı