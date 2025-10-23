

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Fahri Aksoy ve Aziz İhsan Aktaş'ın kamuflaj yapmak için sevgililerine şirket kurdurup, ihale aldıkları tespit edildi. Savcılığın yaptığı tespite göre Rıza Akpolat 2019 yılında Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra davanın şüphelilerinden Fahri Aksoy belediye başkan yardımcılarından Alican Abacı aracılığıyla belediyeden ihale almaya başladı. Fahri Aksoy’un parasal durumu iyi olmadığı için ilk başta ihalelere Aziz İhsan Aktaş ile ortak giriyordu. İhale alan şirketlerden biri de İldeniz Turizm Seyahat adlı şirketti. Şirketin sahibi ise Fahri Aksoy’un sevgilisi Arzu Kutlu’ydu. Arzu Kutlu şirketin resmiyette sahibi görünüyordu. Şirketin arka plandaki sahibi Fahri Aksoy’du. Savcılık, ilerleyen dönemlerde Aziz İhsan Aktaş’ın Fahri Aksoy’u ekarte ettiğini ve belediye ile doğrudan çalışmaya başladığını belirterek “Fahri Aksoy ile örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş arasındaki ilişkinin bozulması, suç örgütü liderinin başta Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcısı Alican Abacı'yla ilişkilerini geliştirmesi üzerine Fahri Aksoy’u devre dışı bıraktığı anlaşılmıştır” denildi.



AKTAŞ SEVGİLİSİNE ŞİRKET KURDURMUŞ

Fahri Aksoy’un devre dışı kalmasından sonra bu kez Aziz İhsan Aktaş kendi sevgilisine aynı isimli bir şirket kurdurarak belediyeden ihale almaya devam etti. Savcılık Aziz İhsan Aktaş’ın neden böyle bir yöntem izlediğini iddianamede şöyle anlattı:

“Fahri Aksoy'a ait İldeniz Turizm ve Seyahat Acentesi Tic. Ltd. Şti'nin bulunduğu Levent Mah. Altzeren Sok. İldeniz Apt. BlokNo:18 Beşiktaş adresinde 07.12.2020 tarihinde suç örgütü lideri Aziz İhsan AKTAŞ, kız arkadaşı Gökçe Aktaş adına İldeniz Organizasyon Tic. Ltd. Şti. isimli firmayı kurmuştur. Kurduğu yeni firmanın dikkat çekmemesi için Fahri AKSOY' un firmasıyla benzer isimde olmasını tercih etmiştir. Devam eden süreçte bu firmayla Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler almış ve firma adresini ofis olarak kullanmaya başlamıştır.”

KUTLU KABUL ETTİ, AKTAŞ REDDETTİ

Fahri Aksoy’un sevgilisi Arzu Kutlu İldeniz isimli şirket olayını ifadesinde şöyle anlattı:

“20l5 yılında Fahri AKSOY' a ait Best Travel isimli firmada muhasebeci olarak çalışmaya başladım. Daha sonra Fahri AKSOY' un işleri iyi gitmeyip çekleri yazılınca başka bir firma almak istedi. İbrahim Halil Ergün'den İldeniz Turizm isimli firmayı aldı. Kendi üzerine alamayacağını belirtti. Benden isteği üzerine firmayı kendi üzerime devraldım. Fahri' ye ait Yeşil Nil Reklamcılık isimli firma da vardı. Bu firma da eşi üzerineydi. Ancak eşinin şirketle ilgisi yoktu. 2020 yılı içerisinde Fahri'nin yanından ayrıldım. İldeniz Turizm isimli firmayla Beşiktaş Belediyesi'nden 45 günlük araç kiralama işi aldık. Başka bir iş almadık. Bu ihalede sözleşmeyi ben imzaladım. Ancak teklifleri ben hazırlamadım. Şirketle ilgili işleri Fahri takip ederdi.”

Savcılığın Aziz İhsan Aktaş’ın sevgilisi olduğunu iddia ettiği Gökçe Aktaş ise iddiaları reddederek İldeniz isimli firmayı kendisini kurduğunu söyledi. İş hayatına Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Elif LPG’de başladığını belirten Gökçe Aktaş şöyle ifade verdi:

"2017 yılında Elif LPG isimli firmada çalışmaya başladım. Sahibi Aziz İhsan AKTAŞ' tır. 2020 yılında İldeniz Organizasyon isimli firmayı kurdum. Ticaret yapmak istiyordum. Beşiktaş Belediyesi'nin ihalelerini takip ettim ve belediyeden ihale aldım. Aziz İhsan AKTAŞ dışında diğer kişileri tanımıyorum. Ofisi kendi imkanlarımla açtım. Aziz İhsan Aktaş'ın bir dahli yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmem.”