Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

AKP'li Isparta Belediyesi ve CHP'li Kütahya Belediyesi de soruşturmaya dahil edildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi döndü dolaştı AKP’yi buldu: Eski bakanın da adı var bakan yardımcısının da!Aziz İhsan Aktaş iddianamesi döndü dolaştı AKP’yi buldu: Eski bakanın da adı var bakan yardımcısının da!Gündem

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Savcılığa göre durum: 7 CHP'li başkan AKP'li örgüt liderinin suç ortağıymış...Savcılığa göre durum: 7 CHP'li başkan AKP'li örgüt liderinin suç ortağıymış...Gündem

İDDİANAME DÜN HAZIRLANMIŞTI

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesi 10 ay sonra dün tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede aralarında; etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu başkanlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi sanık olarak yer almıştı.