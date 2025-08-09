Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklama kararı

CHP’li belediye başkanlarını suçlayarak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın beyanları sonucunda 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilen, aralarında görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Polat'ın yakınlarının şoförlüğünü yapan 6 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Veysi Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş'ın kuzen olduğu ortaya çıktı

Tutuklanan isimler şöyle: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şoförleri Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan'ın şoförü Kaan Şengül, Rıza Akpolat'ın kardeşinin şoförü Harun Tuzcu ve Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AKP'nin Kızılcahamam Kampı'ndan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı çıktı!