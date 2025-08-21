Aziz İhsan Aktaş’tan Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiası: İtirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz İhsan Aktaş’tan Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiası: İtirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti

Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ne haciz gönderdiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz gönderdiği iddia edildi Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Gazeteci Tuğba Özer'in haberine göre; Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyona adı geçen şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz göndererek 430 milyon TL’lik ödemenin tahsil edilmesini istedi.

Bu soruşturmada “Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olup bu şirketi üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne haciz yolladığı öne sürüldü.

Son Haberler
Şizofreniye çare! Bilimde dev adım
Şizofreniye çare! Bilimde dev adım
Burak Özçivit gitti! Kuruluş Osman kökten değişti
Burak Özçivit gitti! Kuruluş Osman kökten değişti
Servis ücretlerine okkalı zam talebi!
Servis ücretlerine okkalı zam talebi!
Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu
Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu
Valilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacak
Valilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacak