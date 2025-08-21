Aziz İhsan Aktaş’tan Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiası: İtirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz gönderdiği iddia edildi Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Gazeteci Tuğba Özer'in haberine göre; Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıkla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyona adı geçen şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik üzerinden Beşiktaş Belediyesi’ne haciz göndererek 430 milyon TL’lik ödemenin tahsil edilmesini istedi.

Bu soruşturmada “Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olup bu şirketi üzerinden Beşiktaş Belediyesi'ne haciz yolladığı öne sürüldü.