Aziz Petrus Bazilikası'nın dijital ikizi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Aziz Petrus Bazilikası’nın en ince ayrıntıları, 400 bin fotoğrafın gücüyle dijital dünyada hayat buluyor. Microsoft ve Vatikan iş birliği ile oluşturulan proje, yapay zekanın yardımıyla bu tarihi yapının her detayını çevrimiçi erişime sunacak. Proje kapsamında drone’lar tarafından çekilen 400 bin fotoğraf, bazilikanın mimarisini, süslemelerini ve eserlerini kusursuz şekilde yeniden yapılandırmak için kullanıldı. Ziyaretçiler, bazilikanın Roma döneminden günümüze kadarki evrimini, 1 Aralık’tan itibaren çevrimiçi olarak inceleyebilecekler.

Bu sanal turda, bazilikanın tarihi süreci ile birlikte Vatikan mağaraları ve görkemli kubbesi de keşfe açılacak. Sanat ve tarih meraklılarına hitap eden proje, özellikle 2026 yılında 400. yılını kutlayacak olan bazilikanın bir “dijital ikizi” niteliğinde olacak. Microsoft Başkanı Brad Smith, bu projenin yapımı için iki yıl boyunca büyük emek harcandığını belirterek, “Bu, türünün en büyük projelerinden biri” açıklamasında bulundu.

Yapay Zeka ile Eşsiz Bir Dijital İkiz

Yapay zeka, bazilikanın 400 bin fotoğrafından oluşan devasa veri yığınını işleyerek yapı hakkında “devasa bir yama işi” yapmayı başardı. Microsoft, tüm bu fotoğrafları işleyerek her bir ayrıntıyı dijital ortama taşıdı. Proje sayesinde, bazilikanın tarihini, sanatını ve manevi yönlerini bugünkü insanlara daha iyi anlatmak hedefleniyor. Aziz Petrus Bazilikası başpapazı Kardinal Mauro Gambetti de bu çalışmanın, dijital teknolojilerin yardımıyla bazilikanın eşsiz yapısını günümüz insanına ulaştırmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ziyaretçi Rezervasyonları Başlıyor

Bu dijital turla sınırlı kalmayacak proje, aynı zamanda fiziksel ziyareti de kolaylaştıracak. Ziyaretçiler, internet üzerinden yoğunluk durumuna göre randevu alarak bazilikayı yerinde ziyaret edebilecekler. 2025 yılında Papa Franciscus’un ilan ettiği kutsal yıl sebebiyle Roma’ya milyonlarca hacı gelmesi bekleniyor. Aziz Petrus Bazilikası, 2,3 hektarlık bir alanda, 60 bin kişiyi ağırlayabilen kapasitesiyle dünyanın en büyük Katolik kilisesi olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bazilika, aynı zamanda ilk papa olarak kabul edilen ve Roma’nın ilk episkoposu olan Aziz Petrus’un mezarına da ev sahipliği yapıyor.

Tarihi Yapının İnşasından Günümüze

Aziz Petrus Bazilikası, bugünkü yerine, İmparator Konstantin I tarafından inşa ettirilen eski Vatikan Bazilikası’nın kalıntıları üzerinde inşa edilmiştir. 1506’da yapımına başlanan yapı, 1626’da tamamlanmıştır. Bazilikanın inşasında Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno ve Gian Lorenzo Bernini gibi Rönesans’ın önde gelen sanatçıları önemli rol oynamıştır. Bu projeyle, bu tarihi yapının zengin geçmişi ve mimari özellikleri günümüz teknolojisinin imkanlarıyla herkese açılıyor.