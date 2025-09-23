Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC vatandaşı oldu. Sancar’a vatandaşlık belgesini ve kimlik kartını KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a KKTC vatandaşlık belgesi ve kimlik kartını teslim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için ABD’de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Sancar’ı North Carolina’daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde ziyaret etti.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, görüşme sırasında Prof. Dr. Sancar’a KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesi bizzat Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.

Bakan Ertuğruloğlu’na ziyarette, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

