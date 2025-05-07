Aziz Sancar'a fahri doktora unvanı

Fatih’te bulunan Gülhane Yerleşkesinde gerçekleşen törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektör yardımcıları, akademisyenler katıldı. Kürsü konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek Aziz Sancar’a fahri doktor önlüğünü giydirerek, fahri doktora unvanı tevdi edildi.

"Kabul bizler için yalnızca bir nezaket değil, kurumsal duruşa gösterilen itimadın da ifadesidir"

Tören programında konuşan Rektör Nevzat Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, üniversitemizin dayandığı bu kadim vakıf geleneğine, ilim ve irfanla bezenmiş eğitim anlayışına ve geleceğe dönük vizyonuna olan güveniyle davetimize içtenlikle icabet etmiştir. Bu kabul, bizler için yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda üniversitemizin temsil ettiği değerlere duyulan saygının ve bu kurumsal duruşa gösterilen itimadın da ifadesidir" dedi.

"PROF. DR. SANCAR’IN TÜRK GENÇLERİNE DUYDUĞU SORUMLULUK DUYGUSU HEM SÖZLERİNE HEM DE YAŞAMINA YANSIMAKTADIR"

Rektör Şimşek, "Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılık, hem sözlerine hem de yaşamına yansımaktadır. Gençlere hitaplarında sıklıkla, ‘Çok çalışın, alanınızdaki iyi örnekleri takip edin ve teknolojiyi işinize uygulayın’ tavsiyesinde bulunan hocamız, ‘Ben zekaya değil, emeğe inanıyorum’ sözüyle de başarının temelini sade ama etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır. ‘40 yaşıma kadar günde 18 saat çalışırdım. Sonra azaldı, şimdi 12 saat çalışıyorum’ ifadesi ise disiplinli çalışmanın ve adanmışlığın hayatında nasıl bir süreklilik kazandığının en somut örneğidir" şeklinde konuştu.

"BEN TELEFONUMU AÇMAK İÇİN 1453’Ü KULLANIRIM"

Türk birliği ve İstanbul Fethi’nin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bana ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek istiyorum. Türklere ve aileme özel şeylerdir. 1453’ü biz her şey için kullanırız. Ben telefonumu açmak için 1453’ü kullanırım. Fatih bizim için önemli. Benim ailem için değil sadece, Türkiye için değil, bütün Türk dünyası için çok önemli. Yabancı bir kitapta okudum İngilizce yazıyordu. O kitapta diyor ki; Fatih İstanbul’u fethettiğinde bütün Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildi. Uygurca Türkçesiyle yazılmış haberi gönderiyor. Bu şunu gösteriyor; biz Türkler bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ TÜRK BİRLİĞİ KURMAK İSTİYORUZ"

Türk birliğinin önceden kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Sancar, "Yabancının Uygur Türkçesi’dir dediği bütün Türklerin kullandığı Türkçeydi. O bakımdan sonra Uygurların Türkçesi ayrı, Osmanlı’nın Türkçesi ayrı gelişti. Fakat o cümle bana çok dokundu. Biz Türk birliği kurmak istiyoruz. Türk birliği vardı. Atatürk yalnız Anadolu’ya değil bütün Türk dünyasına Uygur Türkçesi’ni o zaman sade bir Türkçe vardı. Bütün dünyaya biz İstanbul’u fethettik diyoruz. Fethin, Avrupalılar için nasıl bir felaket olduğunu Avrupalıların da Haçlı seferlerini başlatmaya çalıştıklarını biliyorsunuz" cümlelerini kullandı.

"FATİH BİLİME ÇOK ÖNEM VERİYORDU"

Fatih Sultan Mehmet’in bilime önem verdiğini söyleyen Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bana Fransa’dan, Avrupa’nın farklı ülkelerinden Balkan ülkelerinden Türkiye’deki birçok üniversiteden fahri doktorluk isteği geldi. Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim. Fatih Sultan Mehmet bu döneme kadar bize bir ışıktır. Bizde Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fakat ondan ayrı Fatih bilime çok önem veriyordu" diye konuştu.