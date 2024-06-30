Aziz Yıldırım 21 gün sonra tribüne çıktı

Fenerbahçe'de 9 Haziran'da yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve mecvut başkan Ali Koç adaylığını koymuştu.

Yapılan seçimde Ali Koç, Aziz Yıldırım'a fark atarak başkanlığını sürdürmüştü.

Ali Koç 16 bin 464 oy alırken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy almıştı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Aziz Yıldırım, seçimi kaybettikten sonra Fenerbahçe taraftarına teşekkür mesajı yayınlamış, daha sonra ortalarda gözükmemişti.

Yıldırım mesajında, "Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede Sayın Ali Koç ve yönetimi, üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim. Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe'deki ölü toprağı kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." demişti.

21 GÜN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Aziz Yıldırım, seçimden 21 gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi 98'inci Gazi Koşusu'nda ortaya çıktı.

Tribüne çıkan Aziz Yıldırım, fotoğraflardaki mutlu görüntüleriyle dikkat çekti.