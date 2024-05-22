Aziz Yıldırım adaylıktan çekilme şartını açıkladı. Beşiktaş'a çok sert Mourinho sözleri: Yalan söylüyorlar

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul 30 - 31 Mayıs veya 8 - 9 Haziran 2024'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, başkanlık için yarışacak.

Aziz Yıldırım bugün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekilme sinyali verdi. Yıldırım, sarı lacivertlilerin sezonu şampiyon tamamlaması halinde başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

DIŞ GÜÇLER SÖZÜNÜ GEÇSİNLER

Sarı-Lacivertli takımın şampiyonluğu nasıl kaybettiğini gelecek hafta anlatacağını söyleyen Yıldırım, "Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim kardeşim. Fenerbahçe mutlu olsun" dedi.

GALATASARAY ALIŞIKTIR!

Konyaspor-Galatasaray maçı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Yıldırım, "Biz inşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ YALAN SÖYLÜYOR!

Aziz Yıldırım, başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Daha sonra Beşiktaş'ın da Portekizli ünlü çalıştırıcı ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Bu konu hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar" ifadesini kullandı.